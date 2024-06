Martinez-Inter, qualcosa può cambiare. L’unico dubbio – Sky

Josep Martinez è il prescelto per la porta dell’Inter, precisamente per fare da vice-Yann Sommer. Ci sono però ancora questioni da risolvere, che spiega Luca Marchetti su Sky Sport.

TRATTATIVA – Emil Audero non sarà riscattato dalla Sampdoria, perciò tornerà nel club blucerchiato dopo appena un anno da secondo portiere dell’Inter. La dirigenza nerazzurra ha voluto porsi come obiettivo quello di acquistare un futuro primo, così da sostituire Yann Sommer quando scadrà il suo contratto. L’età avanza, perciò costruire per il futuro è la soluzione migliore per non trovarsi con l’acqua alla gola. Il nome numero uno per la porta è Josep Martinez del Genoa.

Martinez, un solo dubbio per la chiusura

COSA MANCA? – La trattativa sta avanzando a gonfie vele, Luca Marchetti ha spiegato: «Martinez l’Inter ce l’ha in pugno, l’operazione dev’essere definita. Il Genoa chiede 18, l’Inter offre 13+2 con alcune contropartite. Magari potranno anche cambiare nel corso di questi giorni in cui si tratterà ancora per cercare di trovare l’intesa definitiva. Si è parlato di Satriano, Oristanio, Corrado, però ancora non è arrivata la quadra definitiva. Oggi gli occhi dell’Inter sono puntati sul portiere del Genoa. Manca poco». Siamo perciò nel pieno dei colloqui tra i due club, la situazione è in evoluzione.