Martinez-Inter, la prima richiesta. Le alternative in porta – TS

L’Inter ha avuto un primo incontro interlocutorio con il Genoa per Josep Martinez, il portiere spagnolo. Ci sono delle alternative, anche una nuova secondo Tuttosport.

OBIETTIVO NUMERO UNO – Josep Martinez è l’obiettivo numero uno per la porta dell’Inter. Lo spagnolo ha sorpassato tutti nelle preferenze di Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, soprattutto per le sue capacità palla al piede. Le cifre non sono così alte, ma neanche così contenute come si credeva con il contratto in scadenza al 2025. L’Inter e il Genoa hanno avuto un primo incontro per parlare del giocatore, si parte da una valutazione di 18 milioni di euro.

Martinez non è l’unico: la lista dell’Inter

LISTA – Per Josep Martinez l’Inter ha qualche nome da utilizzare come contropartita per abbassare il prezzo. Uno su tutti è Martin Satriano, di rientro dal Brest in Ligue 1 dove si è qualificato in Champions League. L’altro è Mattia Zanotti, terzino che il 30 giugno concluderà il suo prestito con il San Gallo. In sede ieri è arrivato anche Alberto Botines, l’agente di André Onana. Il motivo? Non riguardava il portiere del Manchester United, bensì quello del Villarreal. Filip Jorgensen è la prima alternativa a Martinez dopo Bento, che però per costi è quasi impossibile. Botines ha infine offerto il difensore di 18 anni del Betis Siviglia Alex Perez, in scadenza nel 2025.

fonte: Tuttosport – Simone Togna