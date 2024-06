Martinez-Inter, operazione da perfezionare! Doppia mossa − SI

Martinez il portiere che più di tutti si trova in una posizione di pole position per la porta dell’Inter. Lo spagnolo del Genoa spinge per venire a Milano.

IN POLE – Ormai non è un segreto che l’Inter sta virando fortemente su Josep Martinez del Genoa. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia Mercato, non ha dubbi: l’operazione è da perfezionare. Il Grifone chiede ancora circa 18 milioni di euro, ma sta iniziando a scendere. A facilitare la trattativa lo stesso Martinez, che spinge per approdare a Milano. Inoltre, il Genoa si sta guardando attorno per cercare già un sostituto dello spagnolo mettendo nel mirino sia Leo Roman del Real Oviedo che Suzuki del St Truiden.

Martinez e l’Inter: il prossimo portiere sempre più vicino

AVANTI – Il quarto acquisto dell’Inter in questa sessione estiva di mercato potrebbe essere proprio Martinez. I nerazzurri a luglio ufficializzeranno sia Taremi che Zielinski e ieri hanno chiuso per il giovane sloveno Luka Topalovic. Ora dovrebbe toccare proprio a Martinez. Lo spagnolo può diventare presto il secondo portiere dell’Inter, dietro a Yann Sommer e davanti a Raffaele Di Gennaro. Niente da fare per Emil Audero, che ritornerà alla Sampdoria dopo l’anno in nerazzurro, comunque molto importante per lui.