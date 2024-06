Martinez-Inter, operazione bloccata. Un motivo per lo stop

Josep Martinez è la priorità per la porta dell’Inter in vista della prossima stagione. L’operazione con il Genoa è però bloccata, il motivo lo spiega Fabrizio Romano su Playback.

NUMERO UNO – L’obiettivo è chiaro, Fabrizio Romano lo conferma: «Josep Martinez resta assolutamente la priorità numero uno per la porta dell’Inter. Ci si aspettava che ci fosse la chiusura negli incontri precedenti con il Genoa pochi giorni fa. Non si è chiuso soprattutto per un dettaglio legato alla recompra di Oristanio. L’Inter la vuole a tutti i costi, il Genoa non la concede. Il club rosso-blu per adesso non dà l’ok alla recompra di Oristanio».

Martinez sopra Bento per l’Inter

CONCORRENZA – Romano cita anche l’altro su cui c’è interesse: «Sappiamo che l’Inter gradisce anche altri portieri, soprattutto Bento. Il brasiliano costerebbe, più che a livello di cartellino, a livello di pagamento e operazione complessiva. L’Inter continua a lavorare su Martinez, ma bisogna sbloccare la questione con Oristanio. Oppure si può cambiare la formula dell’operazione totalmente. Per questo si è un po’ rallentata la trattativa tra i due club». Non è ancora fatta perciò per l’estremo difensore della squadra di Alberto Gilardino, che comunque resta l’obiettivo più importante in questo preciso momento del mercato nerazzurro.