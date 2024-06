Martinez-Inter, occhio all’insidia inglese: al Genoa offerta ufficiale!

Martinez e l’Inter presto potrebbero dirsi definitivamente sì, ma occhio alle sirene dall’Inghilterra. In arrivo, infatti, un’offerta ufficiale al Genoa.

INSIDIA – Tra Josep Martinez e l’Inter occhio all’inserimento del Manchester United. A confermarlo il giornalista franco-belga Sacha Tavolieri. A detta sua, infatti, la società di Manchester presto recapiterà un’offerta ufficiale al Genoa per acquistare il portiere spagnolo. Proprio lo scorso anno, l’Inter e i Red Devils hanno chiuso l’operazione André Onana, col trasferimento del portiere camerunese in Inghilterra per 50 milioni di euro. Negativa la sua stagione in Premier League, ecco perché lo United starebbe pensando ad un nuovo portiere, peraltro proveniente sempre dalla Serie A. Ma l’Inter è ottimista e soprattutto molto avanti.

Martinez e l’Inter, il sì definitivo entro giovedì

PIANO – Da quanto filtra, entro giovedì Inter e Genoa troveranno un accordo per chiudere l’operazione Martinez. Affare da circa 13 milioni di euro, con l’inserimento di una contropartita giovane a scelta del Grifone. Se la notizia del Manchester United dovesse essere confermata anche dagli stessi club, allora l’Inter dovrà necessariamente accelerare per evitare la beffa. Martinez è il principale obiettivo per la porta. L’ex Las Palmas e Lipsia, nella testa dei dirigenti nerazzurri, prenderà inizialmente il ruolo di vice Yann Sommer, per poi successivamente, a partire dalla stagione dopo, prenderne il posto da titolare.