Martinez-Inter, si riapre la pista? Senza contropartite! Oristanio vuole altro – TS

L’Inter continua la ricerca di un nuovo secondo portiere da affiancare a Yann Sommer, puntando con decisione su Josep Martinez del Genoa. Secondo quanto riportato tra le colonne di Tuttosport, la trattativa che potrebbe portare il portiere spagnolo a Milano ha subito un cambiamento di rotta significativo che riguarda principalmente le contropartite.

DIVERSO – La pista per Josep Martinez del Genoa potrebbe presto riaccendersi. L’accordo inizialmente previsto, che includeva una contropartita tecnica, è ora orientato verso una soluzione esclusivamente cash da parte dell’Inter. Il club nerazzurro, che ha già raggiunto un’intesa con Martinez per un contratto quinquennale con uno stipendio a salire da 1.5 milioni di euro annui, aveva trovato una quadra con il Genoa per un trasferimento totale da 15 milioni di euro. L’accordo prevedeva 10 milioni di euro da versare nelle casse del club ligure, più il cartellino di Gaetano Oristanio. Tuttavia, la trattativa ha incontrato degli ostacoli. Oristanio, infatti, preferirebbe trasferirsi al Venezia, convinto di avere maggiori opportunità di giocare con continuità nella squadra lagunare. Inoltre, il giovane ex Volendam è oggetto di interesse anche da parte di altre società.

Martinez-Inter ancora possibile, ma senza contropartite

SOLO CASH – Di fronte a queste difficoltà, l’Inter ha deciso di proseguire la trattativa per Martinez senza coinvolgere altri giocatori. La società campione d’Italia potrebbe quindi pagare solo in contanti per l’ex portiere del Lipsia, cercando però di ottenere uno sconto dal Genoa. Parallelamente, i dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio, si concentreranno su trovare la migliore soluzione per la cessione di Oristanio, gestendo la sua situazione contrattuale separatamente dall’affare Martinez.