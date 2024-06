Martinez-Inter, necessario nuovo incontro? Problemi e alternative – SM

Martinez sembrava destinato all’Inter, ma ora non è più sicuro che il portiere del Genoa arrivi in nerazzurro. Ci sono stati dei problemi e Sport Mediaset segnala quali, così come le alternative.



LE DIFFICOLTÀ – All’improvviso, da qualche giorno, la trattativa per portare Josep Martinez all’Inter si è un po’ arenata. E non c’è solo un problema per il passaggio a Milano del portiere del Genoa. In primis la valutazione: i nerazzurri vogliono pagarlo quindici milioni di euro, i rossoblù ne chiedono venti. Tutto, secondo Sport Mediaset, dipende da Gaetano Oristanio. Tornato dal prestito al Cagliari, che pure l’avrebbe voluto tenere, l’attaccante sembrava la scelta principale come contropartita per Martinez all’Inter. Ora che è emerso il Venezia, nella trattativa per Tanner Tessmann, la sua apertura si è un po’ raffreddata. Questo perché Oristanio pensa che in laguna potrebbe giocare di più, nonostante l’obiettivo delle due squadre sia lo stesso (la salvezza).

Martinez-Inter, chi può andare al Genoa? Necessario incontro

SI TRATTA ANCORA – Nelle prossime ore è possibile che ci sia un nuovo incontro fra Inter e Genoa per capire se l’affare Martinez possa tornare in dirittura d’arrivo. Ci sono delle alternative date a Oristanio, nello specificio Francesco Pio Esposito, Martin Satriano e Mattia Zanotti. Ma queste opzioni non sono molto interessanti per il Genoa, che può quindi dire di no. Nel caso, bisognerà anche valutare delle alternative come portieri. Rimangono i nomi di Bento, col problema che l’Athletico Paranaense vuole alimentare una clausola fra i grandi club d’Europa, e Filip Jorgensen del Villarreal. C’è da segnalare che, in caso di cessione di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco, ci sarebbero soldi in più anche per il portiere. Ma la priorità per il vice di Yann Sommer rimane Martinez, su cui tuttavia l’Inter deve tenere conto delle difficoltà emerse nell’ultima settimana.