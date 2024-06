Martinez-Inter, si fa sul serio: una mossa del Genoa rende tutto più concreto

L’Inter ha fatto la propria scelta per il futuro della porta: il nome è quello di Josep Martinez. La conferma sembra arrivare direttamente dallo stesso Genoa.

SCELTA – La lista dei portieri accostati all’Inter nelle ultime settimane è stata davvero lunga. Da Bento dell’Athletico Paranaens, nel mirino già da tempo, passando per Maduka Okoye dell’Udinese o, addirittura, a un’eventuale riconferma di Emil Audero, il cui prestito dalla Sampdoria sta per scadere. L’ultima opzione, emersa negli ultimi giorni e che porta il nome di Josep Martinez, però, attualmente resta la più concreta. Sia per i rumors di mercato che giungono dall’ambiente Inter, che sta provando a trattare col Genoa includendo anche l’inserimento di una contropartita, e sia per le voci che arrivano dallo stesso club rossoblù.

Il Genoa lancia indizi su Martinez e l’Inter raccoglie!

MOSSA – Le sensazioni in casa Inter legate alla chiusura dell’affare Josep Martinez sono assolutamente positive. La dirigenza nerazzurra ha fretta di chiudere l’operazione considerata fra le priorità sul mercato, vista l’esigenza di affiancare a Yann Sommer un secondo portiere in grado di maturare e, in futuro, sostituirlo. La conferma di una vicinanza dalle parti giunge anche dall’ambiente del Genoa, stando alle ultime indiscrezioni di mercato. Il club rossoblù, infatti, si è già attivato alla ricerca di un profilo che possa sostituire Martinez a partire dalla prossima stagione. Il portiere finito nel mirino del Genoa risulta essere Zion Suzuki, attualmente in forze al Sint-Truiden. L’estremo difensore classe 2002, nato negli Stati Uniti ma con passaporto giapponese, andrebbe a prendere il posto del possibile prossimo colpo di mercato dell’Inter.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Marchetti