Martinez-Inter, c’è il giorno! Su Carboni interesse da una big − Sky

Il mercato dell’Inter è in grande fibrillazione. Presto si chiuderà Martinez, ma occhio anche al futuro di Valentin Carboni. Argentino cercato.

SEMAFORO VERDE IN ARRIVO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa a Josep Martinez. Il portiere spagnolo si avvicina, tant’è che entro fine settimana pocctrebbe arrivare la fumata bianca nell’affare: «Il portiere è l’esigenza dell’Inter in questo calciomercato: il profilo che raccoglie più preferenze è Martinez del Genoa. Portiere bravo in porta e con i piedi. Entro giovedì il semaforo verde per una spesa intorno ai 13 milioni di euro più una contropartita a scelta per il Genoa».

Non solo Martinez, l’Atalanta vira su Carboni: l’Inter monitora

GASP LO CERCA – Non solo Martinez, tra i giovani che potrebbe partire, probabilmente in prestito, c’è anche Valentin Carboni. Il giovane argentino, convocato in Nazionale per la Copa America, piace all’Atalanta. Il giocatore, come riferisce Sky Sport, potrebbe diventare una pedina per la Dea di Gian Piero Gasperini. Difficilmente però l’Inter se ne potrà privare, magari un prestito in una grande squadra come l’Atalanta lo potrebbe ulteriormente aiutare nella sua crescita. Quest’anno la Dea farà la Champions League. Da domani notte italiana partirà la kermesse negli USA.