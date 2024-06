Martinez all’Inter, già oggi? Scelta la contropartita per il Genoa!

Josep Martinez si avvicina all’Inter. Col Genoa continua la trattativa anche sulla contropartita da inserire, che entrerà nell’operazione.

IN VIA DI DEFINIZIONE – L’Inter si avvicina a Martinez. Oggi, come riferisce Fabrizio Romano sul suo account X, ci sarà un incontro tra l’Inter e il Genoa per definire gli ultimi dettagli e chiudere l’operazione. Martinez, favorito dunque su Bento e Okoye, per diventare il nuovo vice Yann Sommer. L’idea del club nerazzurro è quella di prendere il portiere spagnolo, come secondo alle spalle del portiere svizzero, per poi negli anni successivi prenderne definitivamente il posto. Si lavora sulla contropartita: Gaetano Pio Oristanio il principale indiziato. Per il giovane dell’Under 21 sarebbe una bella opportunità per crescere ancora.

Martinez-Inter, ci siamo quasi! Ecco la contropartita

LE ULTIME – Martinez dunque verso l’Inter, con Oristanio che dovrebbe fare il percorso inverso. Il giovane ha vissuto l’ultima stagione al Cagliari, segnando anche due gol. Ma il club sardo non lo ha riscattato dall’Inter per 4 milioni di euro. Adesso, la Beneamata è pronta ad inserirlo nell’operazione col Genoa per acquistare Martinez. Oltre a Oristanio, i nerazzurri daranno un conguaglio al Grifone per una cifra vicina ai quindici milioni di euro. Oggi già potrebbe esserci la fumata bianca.