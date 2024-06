Martinez, Inter e Genoa trattano: distanze accorciate con un’idea! – SM

L’Inter e il Genoa, seppur con una minima distanza economica, continuano a trattare per Josep Martinez. Una nuova idea potrebbe favorire la riuscita dell’affare.

TRATTATIVE – La prima e assoluta necessità dell’Inter è quella di investire una cospicua cifra su un giovane portiere in prospettiva. Gli estremi difensori attenzionati dal club nerazzurro nell’ultimo periodo sono stati numerosi, a partire da Bento, passando per Okoye e finendo a Martinez. È quest’ultimo, adesso, il portiere finito concretamente nel mirino dell’Inter e per il quale la dirigenza tratta col Genoa. Tra i due club di Serie A c’è una leggera distanza circa la valutazione di Martinez, che però potrebbe essere colmata con l’aiuto di una nuova idea.

Martinez-Inter: una cosa può convincere il Genoa!

NUOVO SPUNTO – Josep Martinez è il prescelto dall’Inter per crescere insieme a Yann Sommer e diventare il suo successore. Il portiere viene valutato dal Genoa 20 milioni di euro. Il club nerazzurro, invece, un po’ meno: intorno ai 15 milioni di euro. Fra le parti, dunque, c’è una distanza, anche se minima. Distanza che potrebbe essere colmata con l’inserimento nell’affare del cartellino di Martin Satriano, il giovane nerazzurro che è destinato a rientrare in Italia dopo il prestito al Brest. Il ventitreenne uruguaiano ha una valutazione che oscilla tra gli 8 e i 9 milioni di euro. L’Inter, per la quale l’affare Martinez potrebbe chiudersi, continua le sue trattative col Genoa.

Fonte: SportMediaset – Claudio Raimondi