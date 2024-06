Martinez-Inter si fa! Una contropartita mette tutti d’accordo – TS

Martinez del Genoa si avvia a essere il prossimo portiere dell’Inter. L’accordo coi rossoblù è in via di definizione, anche perché le parti stanno definendo la contropartita tecnica adeguata. Ne parla Tuttosport oggi in edicola.

IL NOME SCELTO – Tutto su Josep Martinez. È il portiere spagnolo del Genoa, classe ’98, la preferenza dell’Inter per il ruolo di vice di Yann Sommer. Una trattativa che ha visto un’accelerata negli ultimi due giorni, arrivando a mettere le basi per un accordo. I rossoblù sono disposti a scendere sotto la prima richiesta di diciotto milioni di euro, trattando per ridurre l’esborso cash con l’inserimento di una contropartita tecnica. Ed è qui che arrivano le novità di giornata, perché comincia a delinearsi il profilo che i liguri preferiscono.

Martinez all’Inter, al Genoa arriva un… rossoblù

IN CAMBIO – Come anticipato ieri dalla nostra redazione, c’è Gaetano Oristanio come nome spendibile per la contropartita che dall’Inter può passare al Genoa nell’operazione Martinez. Tuttosport scrive che i due club dovranno trovare un accordo sulla valutazione da dare all’ormai ex Cagliari, ma fra i giovani è la contropartita più gradita. Con, in più, la possibilità di inserire la recompra come avvenuto per Giovanni Fabbian. A oggi l’offerta è tredici milioni più due di bonus, con Oristanio si abbasserebbe il pagamento. Di conseguenza, Emil Audero farà ritorno alla Sampdoria senza riscatto e Bento dell’Athletico Paranaense non sarà più un obiettivo. Con Martinez che si avvia a diventare il nuovo dodicesimo dell’Inter, alle spalle del titolare Sommer.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini