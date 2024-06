Martinez-Inter avanza, ma si slega una contropartita al Genoa

Martinez all’Inter non è una trattativa chiusa come si pensava nelle ultime settimane. C’è ancora da trattare per il portiere del Genoa, anche perché nel frattempo si sta mettendo da parte una contropartita. La situazione da Sky Sport 24.

IL PORTIERE – L’Inter ha individuato da tempo Josep Martinez del Genoa come prossimo vice di Yann Sommer. Il portiere spagnolo dovrebbe sostituire Emil Audero, non riscattato e di ritorno alla Sampdoria anche se difficilmente rimarrà in blucerchiato. In questi ultimi giorni sono emersi dei problemi nella trattativa, che stanno rallentando l’affare. Fra questi la contropartita da dare ai rossoblù, su cui ci sono delle novità anche della giornata di oggi.

Martinez-Inter, chi dare al Genoa? Un nome non legato

IL DUBBIO – Quando la trattativa sembrava in via di definizione, uno dei nomi principali era Gaetano Oristanio. L’attaccante, a sua volta non riscattato dal Cagliari, stando a quanto afferma Alessandro Sugoni di Sky Sport 24 è una trattativa slegata rispetto a quella per portare Martinez all’Inter. Su di lui c’è anche il Venezia, con cui si sta parlando di Tanner Tessmann anche qui però senza aver per il momento raggiunto un accordo. Si continuerà a discutere nella settimana che inizia domani.