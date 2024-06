Martinez-Inter, affare in chiusura! Presto nuovo incontro: le cifre – SM

L’Inter ha scelto Josep Martinez, portiere del Genoa, come vice Sommer per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha fissato un nuovo incontro con il Genoa per finalizzare l’affare.

IN CHIUSURA – L’Inter ha individuato in Josep Martinez, portiere del Genoa, il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Sommer nella prossima stagione. Dopo un’attenta valutazione anche delle possibili alternative (Bento e Okoye su tutti), i nerazzurri sono pronti a stringere i tempi per chiudere l’affare con il club ligure. Un nuovo meeting tra le due dirigenze è stato fissato per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Martinez all’Inter, cifre e contropartite

I DETTAGLI – La valutazione del portiere spagnolo è di 15 milioni di euro, ma l’Inter punta a ridurre l’esborso in contanti di 5-6 milioni inserendo una contropartita tecnica. Tra i nomi sul tavolo ci sono i giovani Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Pio Esposito e Franco Carboni. L’Inter è decisa a concludere l’operazione rapidamente, mentre il Genoa valuta le opzioni per rinforzare la squadra con uno o più talenti nerazzurri.