Martinez all’Inter, affare in chiusura! Tre le possibili contropartite – Sky

L’Inter sembra essere sempre più vicina al portiere del Genoa Josep Martinez. L’intenzione dei nerazzurri sembra essere ormai definita: predisporre una staffetta tra Yann Sommer e il portiere argentino per il futuro del reparto.

IL PUNTO – L’Inter e Josep Martinez sembrano destinati a scrivere pagine di storia insieme a partire dalla prossima stagione. I nerazzurri, alla ricerca di un portiere in grado di sostituire Emil Audero e di rappresentare un’alternativa valida a Yann Sommer, hanno individuato in Martinez il calciatore ideale in quanto a mix tra capacità presenti, prospettive future e costi dell’acquisto. Rispetto alla pista Bento, infatti, il Genoa risulta essere maggiormente disposto a trattare con flessibilità per la cessione del proprio portiere.

Josep Martinez promesso sposo dell’Inter: attenzione a un fattore!

POSSIBILI PEDINE – Come riportato da Sky Sport, l’Inter potrebbe aver individuato la soluzione adeguata per convincere il Genoa a lasciar partire il proprio portiere a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro inizialmente fissati dal Grifone. Si tratta dell’inserimento di una contropartita tecnica gradita al Genoa. Un primo nome è dato dall’attaccante dell’Inter Martin Satriano. Il centravanti argentino, reduce da una buona stagione al Brest con 5 reti in 31 presenze. L’avvenire del calciatore sembra essere roseo, così come dimostrato dal forte interessamento in lui suscitato grazie alle sue prestazioni. Altri due calciatori graditi dal Genoa sono Gaetano Oristanio e Marco Corrado. Si tratta di una situazione da seguire con attenzione, stante la ferma volontà dell’Inter di andare a dama per l’acquisto del portiere del Grifone.