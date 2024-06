Martinez-Inter, a breve tutto sarà definito. La situazione – SI

Inter e Genoa stanno definendo l’arrivo di Josep Martinez a Milano. Ultime cose da definire tra i due club prima della definizione, spiega Alfredo Pedullà a Sportitalia. Poi resta viva l’opzione Carboni per il mercato in uscita.

LAVORO – L’Inter, da tempo, aveva messo nel mirino il nome di Josep Martinez. Il portiere del Genoa da tempo è l’indiziato numero uno per il posto lasciato vacante da Emil Audero che farà rientro alla Sampdoria. Inter e Genoa, dopo qualche rallentamento sulla trattativa, hanno finalmente trovato la quadra definitiva per l’arrivo dello spagnolo a Milano. Si lavora incessantemente per provare ad accorciare la piccola forbice tra le parti prima di mettere nero su bianco. Secondo Alfredo Pedullà – che ha parlato a Sportitalia – è una questione di giorni.

Non solo Martinez: Carboni piace in Italia

SITUAZIONE – Con l’addio di Audero, l’Inter aveva necessità di chiudere per un portiere in breve tempo. Il nome scelto è stato proprio quello di Josep Martinez che ha scalato le posizioni sul taccuino di Ausilio e Marotta. Il numero uno del Genoa si trasferirà a Milano per una cifra vicino ai 15 milioni di euro, spiega Alfredo Pedullà. Al Genoa inoltre, andrà una contropartita tecnica che andrà a completare il pacchetto cash+giovane per arrivare alle prestazione del portiere spagnolo. Martinez andrà a fare il secondo di Yann Sommer almeno per quest’anno prima di provare a strappargli la maglia da titolare.

USCITE – Per quanto riguarda i nomi in uscita, Valentin Carboni è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter in estate. Come spiegato Alfredo Pedullà, l’argentino ha tanto club interessati in Serie A. Al termine della Copa America, l’Inter potrebbe provare a definire una sua eventuale cessione senza però perderne il controllo.