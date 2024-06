Martinez, incontro definitivo vicino: Inter e Genoa ai dettagli! – TS

Inter e Genoa continuano la trattativa per Josep Martinez. Si avvicina un nuovo incontro tra le parti che potrebbe concludere positivamente la trattativa. Di seguito tempistiche e dettagli mancanti per l’accordo.

INCONTRO – Sembra sempre più vicino il giorno del sì definitivo di Josep Martinez all’Inter. Dopo varie discussioni e trattative la dirigenza nerazzurra e quella del Genoa sono giunte ad un accordo circa la contropartita da inserire nella trattativa per il portiere spagnolo. È Gaetano Oristianio il prescelto dell’Inter che partirà per la Liguria la prossima stagione, favorendo l’arrivo in nerazzurro di Martinez. Ieri, come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, il club interista e quello genoano si sono incontrati per discutere dell’affare. Ma presto è previsto un altro incontro tra le due società, che dovrebbero definire gli ultimi dettagli sull’operazione da 15 milioni di euro.

Martinez-Inter: ecco quali sono gli ultimi dettagli da definire col Genoa

DETTAGLI – Un altro incontro tra Inter e Genoa, che avrà come oggetto Martinez e Oristanio, potrebbe avvenire prestissimo, anche quest’oggi. Durante la riunione i due club definiranno il valore attuale del centrocampista ventunenne finora in prestito al Cagliari e quello della recompra. L’Inter, infatti, manterrà su Oristanio un diritto di recompra che potrà esercitare la prossima estate o in quella del 2026. Attualmente il valore del giovane, promesso a Gilardino, oscilla tra i cinque e i sette milioni di euro. Per quanto riguarda Martinez, invece, tutto è già stato definito: il suo ingaggio iniziale all’Inter sarà di 1,5 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – F. M.