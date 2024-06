Martinez, il Genoa sceglie la contropartita: operazione imbastita – Sky

Tutto imbastito per quanto riguarda il passaggio di Josep Martinez all’Inter dal Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i rossoblu hanno scelto la contropartita tecnica per lasciar partire l’estremo difensore in direzione Milano.

OPERAZIONE DEFINITA – Ormai ci siamo, a breve Josep Martinez sarà un nuovo portiere dell’Inter. La differenza fra domanda e offerta si è assottigliata e la parte fissa a livello economico sarà di 15 milioni di euro per lasciar arrivare l’estremo difensore a Milano. Oltre a ciò, il Genoa ha scelto la contropartita tecnica che farà il percorso inverso: si tratta di Gaetano Oristanio, che raggiungerà però il club ligure soltanto in prestito. Base d’intesa trovata, come scrive Gianluca Di Marzio, con gli ultimi accordi da formalizzare nei prossimi giorni.

Martinez dal Genoa all’Inter: prima vice e poi erede di Sommer

DOPPIO PERCORSO – Josep Martinez si prepara quindi a una stagione alle spalle di Yann Sommer, che sarà ancora titolare inamovibile per l’Inter nella prossima stagione. Un periodo di ambientamento, anche e soprattutto per permettere a Simone Inzaghi di lavorare su di lui e di plasmarlo per renderlo adatto al suo modo di giocare. Dopodiché, dalla stagione seguente (2025-2026), l’estremo difensore spagnolo dovrebbe gradualmente prendere il posto di titolare. Per un futuro che sembra essere già roseo.