Martinez dipende da… Oristanio: sul giovane si aggiunge nuovo interesse!

Josep Martinez e l’Inter per dirsi definitivamente di sì, dovranno prima capire la decisione di Gaetano Oristanio. Oltre al Venezia c’è pure un altro club.

SOLUZIONE – L’Inter lavora sull’operazione Martinez. Col Genoa discorsi ormai avviati da tempo, ma prima di arrivare ad una quadra definitiva occorrerà trovare la soluzione sulla contropartita. Il Genoa ha scelto Oristanio, ma il giovane calciatore, lo scorso anno in prestito al Cagliari, non è ancora convinto della destinazione. Infatti, giovedì è arrivato in sede il DS del Venezia Antonelli per chiedere informazioni. La squadra lagunare c’è e non vuole mollarlo. Ma come riferisce Matteo Moretto di Relevo, sul giocatore occhio anche all’interesse dell’Hellas Verona.