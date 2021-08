Martial per il dopo Lukaku? Il Manchester United lo dichiara incedibile

Lukaku è ormai un giocatore del Chelsea e in casa Inter si pensa al suo sostituto. In Inghilterra si fa il nome di Martial, ma il Manchester United non ha nessuna intenzione di privarsi dell’attaccante francese.

NON SI VENDE – Negli ultimi giorni era emerso anche il nome di Anthony Martial tra i possibili sostituti di Romelu Lukaku all’Inter (vedi articolo). Ma secondo quanto riporta il Daily Mail, il Manchester United non ha nessuna intenzione di vendere l’attaccante questa estate. Il francese ha ancora tre anni di contratto e i Red Devils non sono disposti ad ascoltare offerte per lui. Il classe ’95 è tornato in campo nell’amichevole contro l’Everton dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso marzo. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer punta su di lui e spera nel suo pieno recupero. Il quotidiano inglese parla di un’offerta dell’Inter di 50 milioni di sterline, rifiutata dallo United. Notizia difficile da credere, in quanto i nerazzurri sembrano diretti su altri obiettivi, tra cui Edin Dzeko e Duvan Zapata, con le quotazioni di Joaquin Correa in netta risalita (vedi approfondimento).

