Martial, ritorno di fiamma per l’Inter: un vantaggio – SM

Non solo campo: in casa Inter si lavora anche sul mercato in vista della prossima stagione, per mantenere la squadra competitiva e preparare un’annata che sarà piena di partite, considerando anche il prossimo Mondiale per Club. A tal punto, uno dei nomi che potrebbero scaldare il mercato nerazzurro, è – secondo Sport Mediaset – quello di Anthony Martial.

OCCASIONE – Non è la prima volta che si parla di un possibile approdo di Anthony Martial all’Inter. Un nome già più volte accostato ai nerazzurri, ma soltanto voci che si sono sempre rivelate un nulla di fatto. La situazione, però, potrebbe cambiare in vista della prossima estate. Il motivo è semplice: proprio come i prossimi arrivi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, anche Anthony Martial è in scadenza di contratto. Ormai fuori da ogni progetto tecnico al Manchester United – che investì la bellezza di 60 milioni di euro per prelevarlo dal Monaco – il suo contratto scade proprio a giugno. E quale occasione migliore, per un esperto nel settore come Beppe Marotta?

Martial per completare l’attacco dell’Inter? La situazione attuale

ROSA FOLTA – Intanto, per pensare a un possibile investimento su Martial in attacco, bisogna controllare quella che è la situazione attuale in casa Inter. Anche per il prossimo anno. Come detto, un tassello importante è già rappresentato dall’arrivo di Mehdi Taremi dopo la scadenza del suo contratto con il Porto. Poi bisogna calcolare i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oltre alla presenza di Marko Arnautovic che, con un anno di contratto e otto milioni investiti per lui, difficilmente sarà ceduto. Non bisogna poi dimenticare il probabile ritorno di Joaquin Correa dopo una pessima stagione al Marsiglia. Diversa la situazione di Alexis Sanchez, il cui contratto verrà probabilmente lasciato scadere proprio a giugno, liberando così un posto davanti.

ALTRI OBIETTIVI – Martial non è però l’unico giocatore su cui punta l’Inter per l’attacco. Il grande sogno per il reparto, infatti, lo rappresenta Albert Gudmundsson del Genoa, per il quale però sembra esserci concorrenza e soprattutto una richiesta di ben 40 milioni di euro da parte dei liguri. Poi resta sempre – seppur più indietro – il nome di Joshua Zirkzee, difficilmente percorribile però a causa dell’alta richiesta – anche qui – del Bologna. E di una concorrenza rappresentata principalmente da Milan e Juventus. In questo senso la pista Martial rappresenterebbe una situaziine a zero che permetterebbe poi di investire per andare a coprire altri reparti.