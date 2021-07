Marroccu (DS Genoa): «Vanheusden dall’Inter? In dirittura d’arrivo»

Marroccu, direttore sportivo del Genoa, è stato intercettato a Milano dai giornalisti presenti fuori dall’Hotel Principe di Savoia. In precedenza a parlare è stato Piero Ausilio, collega dell’Inter (leggi le sue dichiarazioni)

MANCA POCO – Francesco Marroccu non ha nascosto l’interesse del Genoa per Zinho Vanheusden: «Stiamo lavorando e siamo in dirittura d’arrivo». Il difensore belga classe 1999 oggi è tornato ad essere ufficialmente un giocatore dell’Inter dopo l’esperienza allo Standard Liegi (leggi il comunicato). Ormai è però imminente il suo trasferimento in prestito al Genoa con il club rossoblù che lo sta già “ospitando” in ritiro per gli allenamenti in attesa degli ultimi documenti per portelo aggregare al gruppo guidato da Davide Ballardini.