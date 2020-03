Marroccu (DS Genoa): “Noi corretti con Radu, lui ha scelto di andare via”

Ionut Radu gli ultimi giorni di mercato ha scelto di lasciare il Genoa per trasferirsi al Parma, a seguito dell’acquisto di Mattia Perin da parte del club rossoblù. Il Direttore Sportivo del club, Francesco Marroccu, nel corso di un’intervista su “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua riguardo la situazione legata al giovane portiere.

VIA DA GENOVA – Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Parma, ha scelto di lasciare il Genoa dopo l’acquisto di Mattia Perin. Ne ha parlato Francesco Marroccu su TMW: «Come per tutte le operazioni abbiamo messo al primo posto il bene del Genoa. Oggi tanti calciatori che hanno deciso di rimanere stanno pagando lo scotto di una rosa competitiva e numerosa. Molti calciatori importanti adesso stanno giocando poco ma quando sono arrivati i nuovi acquisti nessuno ha chiesto di andare via. Non abbiamo mandato via Radu, alla prima occasione che Nicola ha schierato Perin, lui ha chiesto di andare via. Radu avrebbe potuto scegliere di rimanere a disposizione, lo avremmo tenuto volentieri. È stata una sua scelta. Noi ci siamo comportati correttamente».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.