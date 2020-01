Marotta vuole i talenti azzurri, contatti con l’agente di Tonali – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter vuole anticipare tutti nella corsa a Tonali. Marotta ha avuto un contatto col suo agente per sondare la situazione.

PRIMI CONTATTI – E’ una partita a scacchi. Dopo il contropiede della Juventus su Kulusevski a fine 2019, ecco la mossa dell’Inter su Sandro Tonali. Ieri, infatti, l’avvocato Beppe Bozzo (agente del centrocampista insieme a Roberto La Florio), ha avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra. Una visita di cortesia, è stata definita, ma l’Inter intanto è voluta entrare con decisione in una delle future sfide di mercato. Sfumato Kulusevski, l’ad interista Marotta è intenzionato a inserire comunque nel motore della squadra di Conte un centrocampista di talento e grande prospettiva.

COLPO DI PROSPETTIVA – Il giusto proseguo di una politica che ha visto il club investire, fra prestito e riscatto, oltre 70 milioni per due azzurri come Barella e Sensi. Marotta ha iniziato a lavorare per il colpo Tonali, un acquisto da definire a breve in vista poi del trasferimento a giugno. Anche perché ora sarebbe impossibile strapparlo a Cellino che per il suo golden boy chiede più di 40 milioni. Inoltre l’Inter ora ha altri piani in testa possibile che l’Inter provi a bloccare subito un giocatore che alla corte di Conte potrebbe disimpegnarsi senza problemi nei tre ruoli della mediana: il classe 2000 con Corini è stato infatti schierato sia davanti alla difesa che come mezzala.