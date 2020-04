Marotta: “Tonali-Inter? Ci interessa! Ottimo giocatore, ma su di lui…”

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato le voci di un interesse dei nerazzurri per Sandro Tonali, baby centrocampista del Brescia. Ecco le sue parole ai microfoni di “Cittàceleste”

CI INTERESSA – Sandro Tonali è un concreto obiettivo di mercato dell’Inter. In questi giorni le voci si susseguono in continuazione: la società nerazzurra vuole regalare ad Antonio Conte il gioiello del Brescia. Proseguendo dunque sulla strada del made in Italy intrapresa con il tecnico salentino. Beppe Marotta ha commentato brevemente questa voce di mercato: «Tonali è molto giovane ed è un ottimo giocatore. Ci interessa, ma su di lui ci sono molte squadre».

