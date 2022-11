Marotta: «Skriniar professionista di valore. Rinnovo? Anche altri in scadenza…»

Giuseppe Marotta, a margine di un evento di presentazione del libro di Marco Bellinazzo (vedi QUI) ha risposto ad alcune domande specifiche sul rinnovo di Milan Skriniar.

RINNOVI – Marotta fa il punto della situazione riguardo il rinnovo di Milan Skriniar: «In uno sport di squadra il successo non dipende mai da una sola persona, chiaramente nei confronti di Milan Skriniar c’è un grande rispetto. Sappiamo di avere a che fare con un professionista di grande valore. Da tempo abbiamo avviato una negoziazione però come lui ci sono anche tanti altri giocatori in scadenza che meriterebbero di essere ma le logiche aziendale purtroppo non ce lo consentono. È cambiato lo scenario di riferimento rispetto i primi anni 2000 dove il campionato italiano era “finale” nella carriera dei giocatori, invece oggi è di transizione per alcune logiche concorrenziali che oggi ci vedono penalizzate».

SUL MONDIALE – All’Amministratore Delegato Beppe Marotta chiedono cosa tiferà al Mondiale: «Da appassionato di calcio farò il tifo per il bel calcio, spero che sia uno spot positivi e di valore, pieni di spettacoli. La gente in questo momento ha bisogno di divertirsi».