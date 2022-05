Marotta si sbilancia: «Dove andrà Dybala? Speranza è che sarà con noi!»

Marotta è stato ospite dell’evento “L’Amico Atletico”, promosso dalla Fondazione Cardinaletti Onlus, dove ha parlato di tanti argomenti tra i quali l’addio di Perisic e le mosse di mercato in vista della prossima stagione (QUI e QUI). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, a specifica domanda su Dybala l’amministratore delegato dell’Inter si è sbilanciato molto

SPERANZA – Giuseppe Marotta ha fatto un po’ di chiarezza sull’addio di Ivan Perisic, specificando appunto come il croato volesse fortemente provare l’esperienza in Premier League. L’amministratore delegato dell’Inter non ha negato nulla sui rumors riguardanti Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ma su quest’ultimo si è certamente sbilanciato di più: «Dove giocherà Dybala? Nello sport esistono le bugie bianche, per cui dico che ora non lo so ma la speranza è che sarà con noi», a riportarlo è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport.