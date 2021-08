Marotta: «Sanchez e Vidal restano all’Inter, no offerte! Serve pazienza»

Marotta ha parlato della situazione riguardante Sanchez e Vidal in Cile, a La Tercera. L’Amministratore Delegato dell’Inter conferma come i due sudamericani rimarranno in rosa, senza alcun dubbio, anche oltre la fine del mercato il 31 agosto.

NIENTE CESSIONI! – Giuseppe Marotta chiude la porta alle voci di mercato: «Sia Arturo Vidal sia Alexis Sanchez rimangono all’Inter. Non abbiamo ricevuto offerte formali per nessuno dei due, sono giocatori di cui ci fidiamo per il nostro progetto. Con Sanchez bisogna avere un po’ più di pazienza. Ha avuto alcuni problemi fisici negli ultimi tempi, però aspettiamo che recuperi presto. È un giocatore importante per noi, non sappiamo se potrà giocare col Cile (nella sosta per le nazionali di settembre, ndr) ma vediamo. Aspettiamo che torni a darci la mano che necessitiamo per la stagione».

Fonte: La Tercera – Rodrigo Fuentealba