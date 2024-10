Marotta avvia la rivoluzione all’Inter: contatti con due della Juventus! – CdS

L’Inter si trova di fronte a un periodo di profonda trasformazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Oaktree ha deciso di intervenire direttamente in settori ritenuti cruciali, come l’area corporate. Le decisioni di Oaktree hanno già provocato i primi scossoni, con la probabile uscita di tre figure chiave. In questo scenario di cambiamenti, la notizia più sorprendente riguarda la possibilità di ben due arrivi dalla dirigenza della Juventus, che Marotta conosce bene.

CAMBIO IN DIRIGENZA – Novità importanti in arrivo sul fronte dirigenziale per l’Inter. L’obiettivo di Oaktree è chiaro: aumentare il valore dell’Inter per ottimizzare l’investimento in vista di una futura cessione che possa garantire un ritorno economico considerevole. Per raggiungere questo scopo, il fondo ha deciso di intervenire direttamente in settori ritenuti cruciali, come l’area corporate, impegnata nella realizzazione del nuovo stadio, e il reparto comunicazione. Le decisioni di Oaktree hanno già provocato i primi scossoni, con la probabile uscita di tre figure chiave all’interno della società nerazzurra. Tra i nomi quasi certi a lasciare il club ci sono Alessandro Antonello, attuale CEO Corporate (la Roma lo vuole), Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, e Matteo Pedinotti, considerato un uomo di fiducia del presidente Steven Zhang.

Marotta individua due dirigenti della Juventus! L’Inter accende il derby d’Italia

MOSSE IN ANTICIPO – In questo scenario di cambiamenti, la notizia più sorprendente riguarda la possibilità di uno scambio di dirigenti tra l’Inter e la Juventus, uno scambio che potrebbe risultare strategico per entrambe le parti. Storicamente, le due società non sono nuove a tali dinamiche: Beppe Marotta, attuale presidente dell’Inter, ha svolto per anni un ruolo centrale nella Juventus. Questa volta, il mercato non riguarda giocatori, ma dirigenti di spicco. Secondo indiscrezioni, Giorgio Ricci, responsabile dell’area marketing della Juventus, sarebbe vicino a un trasferimento all’Inter per sostituire proprio Danovaro.. Ma la notizia più importante riguarda Francesco Calvo, contattato dalla Juventus. In bianconero svolge il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations. I due, che hanno lavorato insieme per sette anni a Torino, potrebbero ritrovarsi a collaborare ancora, stavolta sotto i colori nerazzurri.

IL DERBY SI ACCENDE – Il big match tra Inter e Juventus di domenica si carica così di ulteriore significato, aggiungendo tensione e curiosità a una sfida storica già sentita di per sé. Se sul campo la rivalità sarà accesa, dietro le quinte la possibilità di un’alleanza tra ex colleghi potrebbe ridefinire l’assetto dirigenziale di entrambe le società, creando nuovi equilibri. Oaktree non intende lasciare nulla al caso: ogni mossa è studiata per valorizzare il brand Inter e aumentare le potenzialità di una squadra che non si limita più a competere sul campo, ma cerca di crescere come azienda globale.

