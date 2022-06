Marotta prepara il doppio-colpo all’Inter, ma un solo addio non basterebbe – CdS

Marotta studia il doppio colpo per mettere a disposizione a Simone Inzaghi un attacco stellare formato da Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Ipotesi possibile, ma secondo il Corriere dello Sport a quel punto una sola cessione non basterebbe.

DOPPIO COLPO – Romelu Lukaku e Paulo Dybala entrambi all’Inter con Lautaro Martinez è possibile, ma ad oggi è soltanto una suggestione. È chiaro, però, che se diventasse qualcosa di più concreto, allora la separazione da Sanchez non sarebbe più sufficiente. In attacco, insomma, dovrebbe fare le valigie anche un altro elemento, evidentemente uno tra Dzeko e Lautaro. Il secondo, l’Inter, vorrebbe tenerlo a tutti i costi – sacrificando preferibilmente Bastoni per raggiungere quell’attivo di 60 milioni -, ma chiaramente dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in viale Liberazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno