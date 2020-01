Marotta: “Politano-Spinazzola fatto? No! Eriksen? Inter deve puntare in alto”

Marotta ha parlato ai microfoni di “Rai 1” prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro

SOGNARE IN GRANDE – Beppe Marotta parla di mercato prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: «Politano-Spinazzola già fatta? No perché sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato che è fatta di scelte ma anche di opportunità. Sta a noi cogliere le opportunità migliori per far crescere questo gruppo che ha già ottenuto risultati importanti. Christian Eriksen? Al di là del sogno dei tifosi c’è anche una dirigenza che deve puntare in alto, indipendentemente da come vada a finire. Bisogna farlo con trasparenza, perché è giusto così e perché bisogna ottenere il massimo in fase di campagna acquisti e vendite».