Marotta, obiettivo svecchiare la rosa: anche Ginter nel mirino dell’Inter – TS

L’Inter seguirà il gergo di Marotta e andrà alla ricerca di nuovi svincolati, cercando di cogliere le occasioni con l’obiettivo, intanto, di svecchiare anche la rosa. Di seguito la notizia di mercato riportata da TuttoSport a firma di Simone Togna.

DUE OBIETTIVI – Marotta pone due obiettivi fondamentali per l’Inter del futuro: cercare di svecchiare la rosa e intanto cogliere nuove occasioni di mercato. Nel primo caso, particolare attenzione alla difesa, dove Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio – tutti in scadenza -, potrebbero salutare al termine della stagione. Ecco quindi che il profilo di Luiz Felipe è apprezzato dalla dirigenza e soprattutto da Simone Inzaghi. Il brasiliano qualora non dovesse rinnovare con i biancocelesti sarebbe un colpo in linea con i parametri nerazzurri. Così come Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il tedesco è già stato accostato diverse volte all’Inter in passato, è sembra pronto a lasciare la Bundesliga per intraprendere una nuova avventura. Il suo procuratore è Godon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu per intenderci.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna