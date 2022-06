Marotta in ‘missione’ durante la firma di Mkhitaryan: ha visto il Torino? – SI

Marotta ha lasciato la sede dell’Inter pochi minuti prima che uscisse Mkhitaryan. Per l’AD dell’Inter, secondo Sportitalia, possibile qualche contatto legato al calciomercato.

L’USCITA – Giuseppe Marotta oggi è rimasto in sede all’Inter fino alle 17.30. Ossia qualche minuto prima che andasse via Henrikh Mkhitaryan, uscito attorno alle 18 (vedi articolo). Lo riporta Gianluca Viscogliosi, in collegamento da Milano per Sportitalia Mercato. Il giornalista aggiunge come l’abbia fatto in taxi, senza escludere che possa aver approfittato della giornata per incontri legati al mercato. Un’ipotesi fatta durante la trasmissione è che Marotta possa aver visto il Torino per Gleison Bremer, essendoci il DS Davide Vagnati a Milano (vedi articolo).