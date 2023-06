Marotta: «Lukaku? Il Chelsea non può venderlo a molto. Azpilicueta, attesa»

Marotta prosegue le sue dichiarazioni stasera. Dopo aver parlato di Brozovic e Frattesi l’AD Sport dell’Inter si sposta sulla questione Lukaku e Onana. Ecco quanto ha detto a Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

DI RITORNO? – Giuseppe Marotta gira attorno alla possibilità che Romelu Lukaku torni all’Inter, dopo aver parlato del centrocampo: «Devo dire innanzitutto che non voglio entrare nelle dinamiche. Ho l’occasione per ribadire la fiducia nei confronti del nostro direttore Piero Ausilio e di Dario Baccin, che stanno facendo un lavoro egregio. Stiamo lavorando di squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissi: io ritengo che un dirigente debba essere ambizioso, con un’asticella alta per raggiungere il massimo. Gli obiettivi sono anche abbastanza allettanti, c’è la parte cedente e quella dell’ingaggio. Tutto questo lo faremo nei prossimi giorni con calma, tutto questo nel rispetto della sostenibilità. Pochi vedono le società di calcio come un cavallo robusto che traina un carro molto pesante».

COME ACCORDARSI – Lukaku ha lasciato il Chelsea un anno fa in prestito, ora può andare via di nuovo. Marotta spiega come l’Inter può convincere i londinesi: «È normale che nel calcio possono farsi delle operazioni che trovano certezze o meno. Non dimentichiamoci che l’operazione è stata fatta da un’altra proprietà, quella nuova deve decidere se Lukaku è centrale nel loro progetto. Nel momento in cui non fosse nel progetto del Chelsea è chiaro che la situazione cambia. Non possono metterlo sul mercato e ricevere cifre importanti, non a caso l’eventuale cessione in Arabia Saudita era attorno a cinquanta milioni. Questo può essere già un target di riferimento, che è molto lontano dalla cifra che avevamo chiesto e ottenuto due anni fa: centoquindici milioni».

I CONSIGLI – Marotta scommette su Valentin Carboni: «Non dimentichiamoci che è stato inserito fra i convocati dell’Argentina. È un figlio d’arte, ha dei fratelli che stanno facendo molto bene. Sono quelle situazioni, come per Marcus Thuram, dove spesso i figli d’arte rappresentano una garanzia. César Azpilicueta? Non nascondo che nell’idea mia, di Baccin e Ausilio era ed è un giocatore che ci piace. Al di là delle qualità tecniche e agonistiche ha esperienza e cultura della vittoria, è abituato ad alzare trofei importanti e rappresenta un elemento fondamentale per lo spogliatoio. È chiaro però che è spagnolo, pare però che sia allettato in questo momento da qualche proposta in Spagna. Correttamente sta valutando il da farsi, ma è normale che sia così ed è rispettoso attendere una risposta».

IL PORTIERE – In chiusura, Marotta rinvia il discorso André Onana: «Offerta del Manchester United? Ancora no, ci sta lavorando Ausilio. Un problema l’avvento dei club arabi? Devo dire che, dal punto di vista egoistico, è chiaro che garantiscono cassa per fare nuovi investimenti. Dal punto di vista generale del movimento calcistico italiano ed europeo è un fenomeno che può alterare la competitività, perché porta dei grandi squilibri dal punto di vista economico-finanziario. Va osservato questo fenomeno con grande attenzione, ma da FIFA, UEFA e Lega Serie A nel caso nostro. Poi, egoisticamente, sono soldi che possono servirci».