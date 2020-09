Marotta “dribbla” Vidal all’Inter: “Il mercato inizia adesso…”

Giuseppe Marotta Inter

Marotta ha partecipato a un talk show sul calciomercato organizzato a Rimini, sede ufficiale dell’apertura delle trattative. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha glissato sulle voci che, anche stasera (vedi articolo), danno Vidal vicino ai nerazzurri.

NULLA DI ATTUALE – Giuseppe Marotta commenta le voci su Arturo Vidal all’Inter con pochissime battute: «Il calciomercato inizia soltanto adesso…» Marotta, invece, non ha dubbi su quale sia la sua migliore operazione in carriera: «La più significativa credo sia stata quella di Paul Pogba (alla Juventus, ndr). Preso, stranamente, a parametro zero, poi ceduto alla stessa società (il Manchester United, ndr) per cento milioni di euro tre anni dopo. Io ho iniziato in provincia (al Varese, ndr), la mia prima operazione importante è stata quando presi due giocatori: Michelangelo Rampulla da una società piccolissima vicino Messina (la Pattese, ndr) ed Ennio Mastalli, che era un centravanti atipico del Bologna. Entrambi rivenduti a cifre importanti».

Fonte: Sport Mediaset