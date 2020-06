Marotta dice no al Barcellona. Prestiti Sanchez e Moses non semplici – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione analizzando le parole di Beppe Marotta ieri sera prima di Inter-Sassuolo. L’Amministratore Delegato dice ancora no al Barcellona e vuole risolvere la questione prestiti per quanto riguarda i giocatori provenienti dall’estero.

I PRESTITI – C’è un chiaro problema che riguarda i giocatori provenienti dall’estero, questo è evidente e lo ha fatto notare ieri sera Beppe Marotta (vedi articolo). L’Amministratore Delegato dell’Inter nell’intervista si riferisce chiaramente a Victor Moses e Alexis Sanchez, in prestito rispettivamente da Chelsea e Manchester United. Secondo il dirigente alcune trattative legate al prestito andrebbero normate. Un problema questo, che riguarda solo i giocatori provenienti dall’estero. Tra club italiani, invece, è bastato il protocollo varato dalla Federcalcio. Così, anche lo stesso Cristiano Biraghi arrivato con la stessa formula, resterà nerazzurro almeno fino al 31 agosto.

NO BARCELLONA – Beppe Marotta inoltre mette ancora una volta in chiaro la situazione legata a Lautaro Martinez, esaltandone le qualità e sottolinenando la sua volontà comunque di restare all’Inter, e lo dimostra il suo non manifesterà mai la volontà di andare via.