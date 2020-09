Marotta (di nuovo) a cena col Sassuolo: si sblocca qualcosa in casa Inter?

Giuseppe Marotta Inter

Marotta ha incontrato di nuovo Carnevali del Sassuolo. Come ripreso dalle telecamere di “Sportitalia”, l’AD Sport dell’Inter ha dribblato ogni tipo di domanda al termine dell’incontro con il dirigente neroverde

SUMMIT DI MERCATO – Ennesima cena in quel di Milano tra Beppe Marotta e l’amico Giovanni Carnevali, praticamente pari ruolo del Sassuolo. L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter ha già incontrato a più riprese l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ma senza mai scucire informazioni. Anche stavolta, uscendo dal locale milanese, Marotta non risponde a nessuna domanda sul mercato nerazzurro. Nemmeno quella su Arturo Vidal, ormai promesso sposo dell’Inter. Per quanto riguarda gli affari tra Inter e Sassuolo, da giorni si parla di più di un’operazione di mercato su questo asse. A partire dall’opzione Dalbert per la fascia sinistra neroverde, passando per altri nomi attualmente considerati di secondo piano. Che si possa sbloccare qualcosa nei prossimi giorni? Va ricordato che, in questa fase del mercato, la priorità dell’Inter è quella di sfoltire la rosa.