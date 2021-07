Marotta (con Carnevali): «Trattare Raspadori? No, vado a dormire!»

Marotta ha lasciato pochi minuti fa una riunione (informale) tra i club di Serie A. L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter, uscito assieme a Carnevali del Sassuolo, smentisce che si sia parlato di Raspadori.

POCHE PAROLE – Giuseppe Marotta ha preso parte a una riunione informale fra i club di Serie A, andata in scena in un albergo nel centro di Milano. Si è parlato della questione Lega Serie A, con voci di addio per il presidente Paolo Dal Pino e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. Su questa situazione la sua risposta è stata tagliente: «Assolutamente no», in relazione alla richiesta di dimissioni dei due. Marotta era assieme a Giovanni Carnevali, che ricopre il suo stesso ruolo al Sassuolo (e sono molto amici). Inevitabile una breve domanda su Giacomo Raspadori, anche qui liquidata: «Parlarne ora? No, vado a dormire!»