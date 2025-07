Marotta: «Calhanoglu? Nessuna richiesta! Non è un caso»

Il caso Hakan Calhanoglu non è una realtà ben identificabile in casa Inter. Non ci sono passi concreti che arrivano da fuori, Giuseppe Marotta lo ha confermato anche oggi ai giornalisti presenti.

AGGIORNAMENTI – Prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce. Questo è ciò che hanno raccontato i media turchi circa le avances per Hakan Calhanoglu. Nelle scorse ore addirittura si è parlato di call con il presidente del Fenerbahce, di incontri accordati e delle possibili prime offerte al club nerazzurro. Niente di tutto questo secondo quanto trapela da viale della Liberazione. Giuseppe Marotta, il presidente, non ha alcuna novità e ribadisce quanto aveva già detto Piero Ausilio nel weekend: «Io non vorrei che diventasse un caso quando in realtà caso non è, anche per rispetto del ragazzo e dell’Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai. Non c’è nessuna richiesta al momento, non c’è alcuna considerazione o risposta. Attendiamo Calhanoglu il 23 qua, quindi poi con lui parleremo anche del futuro. Parliamo con lui sempre, non ha mai manifestato come altri giocatori la volontà di andare via. Lookman? Ne parliamo prossimamente». Così come pochi altri calciatori reduci da infortunio anche Calhanoglu perciò tornerà a Milano per il ritiro il 23 luglio.