Marotta: «Brozovic si può riaprire. Frattesi-Inter slegato, due motivi»

Nuove dichiarazioni di Marotta, presente a Rimini per l’apertura del calciomercato. L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter, a Di Marzio per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, aggiorna sulle questioni Brozovic e Frattesi.

I MOVIMENTI – Giuseppe Marotta dà gli ultimi aggiornamenti di serata, dopo aver già parlato in precedenza: «Gli sviluppi su Marcelo Brozovic? C’è stata questa – diciamo – alterazione degli equilibri. Di fatto avevamo raggiunto l’accordo per quanto riguarda la cessione dei diritti sportivi, poi è stata cambiata quella che è stata la proposta. Chiaramente noi ci siamo irrigiditi, abbiamo chiuso la porta a loro. La situazione si può riaprire, le dinamiche nel mondo del calcio sono legate alla volontà del giocatore, che è prioritaria rispetto ad acquirente e venditore. La volontà di Brozovic è lasciare l’Inter? Da capire se le proposte fatte dalla società araba, Al-Nassr, sono giuste per lui».

CHI PRENDERE? – Con Brozovic via l’Inter può andare su Davide Frattesi? Marotta spiega: «Siamo nel rispetto di valutazioni un po’ più ampie. Il concetto è sempre la parola “sostenibilità”, è quello che dobbiamo cercare di rispettare. Indipendentemente dai soggetti e dagli elementi, che possono essere cessione o acquisto. Non è che l’operazione Frattesi è legata a Brozovic, per due motivi: dobbiamo definire la nostra strategia e, in primis, il giocatore è di proprietà del Sassuolo che – giustamente – negozia con chi vuole e a quanto vuole. È evidente che è un giocatore interessante».