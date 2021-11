Marotta ad Appiano Gentile: firma Barella! Inter, problema interlocutore per Brozovic – Sky

Marotta continua il suo lavoro legato ai rinnovi in casa Inter. Il contratto di Barella verrà archiviato a momenti, poi si penserà a quello di Brozovic. Di seguito gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sui due centrocampisti nerazzurri

BARELLA FIRMA! – Nel primo pomeriggio verrà annunciato il rinnovo di Nicolò Barella, che a momenti apporrà la sua firma sul contratto. L’arrivo di Beppe Marotta ad Appiano Gentile, documentato da Andrea Paventi – inviato di Sky Sport presente sul posto -, anticipa la fumata bianca. Barella firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter direttamente presso il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti” anziché passare dalla sede nerazzurra a Milano.

BROZOVIC TRATTA? – Barella sì ma Marcelo Brozovic ancora no. I dialoghi con il centrocampista croato continuano, ma senza essere arrivati all’intesa. Non ancora, almeno. Secondo quanto raccontato dal collega Gianluca Di Marzio – ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24 – a frenare le negoziazioni finora è stato il problema legato all’interlocutore principale. L’Inter, infatti, non sapeva ancora con chi dover discutere il rinnovo di Brozovic. La situazione legata all’entourage ora sembra più chiara, quindi la palla può passare a Marotta. Barella sì, Brozovic?