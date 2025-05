Marotta su Allegri in caso di addio Inzaghi, ma derby Inter-Milan – SM

Claudio Raimondi, intervenuto a Sport Mediaset, ha fatto il punto sul possibile valzer degli allenatori che si sta sviluppando in Serie A. Per il giornalista l’Inter e il presidente Marotta avrebbero individuato il preferito in caso di addio di Simone Inzaghi: Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è cercato anche dal Milan.

SITUAZIONE – Claudio Raimondi, ospite negli studi Mediaset, fa il punto sulle panchine di Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri avrebbero individuato il piano B nel caso che Inzaghi decida di non proseguire la sua avventura a Milano dopo la finale di Champions League: «Valzer delle panchine, sono i giorni più caldi per delineare i vari incastri. Tutti guardano prima di tutto a Napoli, e a Conte. Entro venerdì prossimo ci si aspetta che il tecnico dia la sua risposta agli azzurri: dai primi segnali lanciati nelle varie conferenze stampe l’addio sembrava certo, ma adesso sembra esserci stato un ripensamento: Napoli garantisce 200 milioni da spendere sul mercato, ha in mano De Bruyne e spinge per Jonathan David. Ad oggi sono in rialzo le quotazioni che resti a Napoli. Se Conte resta, Allegri diventa oggetto del desiderio delle due milanesi: potrebbe esserci un derby vero e proprio. L’Inter ci pensa e come se dovesse dire a addio a Simone Inzaghi dopo la finale di Champions. Resta un allenatore che piace molto a Marotta. Ma attenzione al Milan in queste ore i rossoneri stanno cercando di convincere in tutti in modi Max Allegri tornare sulla panchina rossonera. L’alternativa di Tare è Thiago Motta, dopo il rinnovo di Bologna di Italiano».