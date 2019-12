Marotta al lavoro per Vidal, ma c’è distanza....

Marotta al lavoro per Vidal, ma c’è distanza. L’Inter non ha fretta – TS

“Tuttosport” segnala che Marotta ha allacciato i contatti col Barcellona per arrivare a Vidal. C’è distanza tra domanda e offerta, ma ci si proverà fino in fondo.

CONTATTI AVVIATI – Conte fin dall’estate avrebbe voluto un incursore come Vidal per completare la sua rosa. Dopo mesi di lavoro di alto livello regalarlo a Conte è il primo obiettivo di Beppe Marotta che, una volta ottenuto il via libera da Suning, ha riallacciato i canali diplomatici con Barcellona nella consapevolezza che il giocatore andrà acquistato.

TRATTATIVA – Per lasciar partire il cileno, Josep Maria Bartomeu chiede 20 milioni. Troppi per l’Inter ma la partita scacchi è iniziata. A Milano vogliono spenderne la metà. Schermaglie di fine anno: la sua volontà Vidal l’ha consegnata a Fernando Felicevich, fidato procuratore, e il fatto stesso che il Barça abbia fatto un prezzo, è segno evidente del fatto che l’ex allievo di Conte alla Juve sia tutt’altro che incedibile per la dirigenza blaugrana.

Il ritorno di Sensi e Barella dà all’Inter ossigeno per trattare con calma con l’obiettivo di spuntare condizioni più vantaggiose possibili, e la sensazione è che Marotta e Ausilio non molleranno l’osso almeno finché ci sarà viva la speranza di accontentare Conte. Anche perché – anche se nessuno lo ammetterebbe nemmeno sotto tortura in società – convinzione sempre più condivisa è che il cileno potrebbe avere un impatto determinante nella volatona scudetto con Juve e Lazio.