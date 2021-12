Marotta al lavoro per l’Inter del 2022: tris di acquisti dal Sassuolo? – Rai

Marotta sta già pensando a come migliorare l’Inter nel 2022. Non necessariamente per gennaio: anche per la prossima stagione. Secondo Rai Sport c’è la possibilità di un triplo colpo dal Sassuolo.

OBIETTIVO COMUNE – L’Inter guarda in casa Sassuolo per aggiungere elementi alla propria rosa. Come fa sapere Rai Sport Giuseppe Marotta ha già avviato i contatti con l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali in vista del 2022. I giocatori trattati sono Davide Frattesi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Da escludere che i neroverdi possano far partire anche solo uno dei tre a gennaio, ma a fine stagione la situazione sarà diversa. E l’Inter vuole farsi trovare pronta per anticipare la concorrenza in caso di affondo.