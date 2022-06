Marino: «Udogie-Inter? Ha molte richieste, l’Udinese ha una volontà»

Per Udogie la settimana scorsa c’è stato un incontro fra i suoi agenti e l’Inter in sede (vedi articolo). Stasera il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Marino, intercettato da Sportitalia, ha indicato la volontà dei friulani.

GIOCATORE CONTESO – Si è parlato, soprattutto nell’ultima settimana, di Destiny Udogie come uno dei giocatori che l’Inter sta monitorando sulle fasce. Questo nonostante oggi si sia chiuso l’accordo col Cagliari per l’acquisto di Raoul Bellanova (vedi articolo). Di Udogie ha parlato Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese: «Ha molte richieste, ma non ha ancora raggiunto il valore giusto. La società non vende i giocatori dopo un anno».