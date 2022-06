Marino: «Udogie? Difficilmente lo manderemo via dopo un solo anno»

Destiny Udogie è finito nel mirino di Inter e Juventus. Il club nerazzurro ha, peraltro, incontrato i suoi agenti settimana scorsa (vedi articolo). Sul futuro del ragazzo ne ha parlato Pierpaolo Marino

MERCATO − Il DT dell’Udinese, Marino, si è espresso sul futuro di alcuni giocatori friulani. Tra questi Udogie, in orbita Inter: «Ci sono degli allarmismi che sono però ingiustificati. Al momento potremmo andare tranquillamente in ritiro in quanto la rosa è completa. Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci. In merito a Udogie storicamente e difficilmente l’Udinese ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno».

Fonte: udinese.it