Marino (Udinese): «Udogie? Difficile vada già via. Marotta stupirà»

Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, blinda Udogie che in quest’ultima settimana più volte è stato accostato all’Inter. In un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, il dirigente dichiara di aspettarsi un colpo da Marotta.

QUALI MOSSE? – L’Udinese non ha voglia di cedere i suoi gioielli, parola di Pierpaolo Marino. «È difficile che Destiny Udogie vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età. Mercato? Mi aspetto che Giuseppe Marotta, con la sua grande fantasia manageriale, faccia sicuramente qualche colpo che ci stupirà».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva



