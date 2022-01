Marino: «Dybala? Juventus deve risanare i conti! Agenti come proprietari»

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha detto la sua riguardo il futuro di Dybala. La Juventus potrebbe non rinnovare il contratto all’attaccante argentino, che interessa all’Inter.

IL FUTURO – Pierpaolo Marino ha parlato così del caso Dybala con la Juventus: «Mettere mano sui problemi degli altri non è facile, io però conosco molto bene Paulo perché l’ho trattato per l’Atalanta quando era un ragazzino e giocava in Serie B in Argentina, quando ci ritroviamo c’è un cordiale rapporto. Se si mettono a tavolino e chiariscono alcuni aspetti della vicenda che io non conosco potranno trovare l’accordo. Fermo restando che la Juventus deve fare una politica di rigore che mi pare stia applicando per risanare i conti che sono molti complicanti. In questo momento il calcio è in mano agli agenti che stanno diventando veri e propri proprietari sostituendosi ai club».