Marino: “De Paul può partire! Musso? Ha un costo alto, può restare”

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato il DS dell’Udinese, Pierpaolo Marino. Si parla dei pezzi pregiati della rosa friulana, Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il primo accostato con prepotenza all’Inter nei mesi scorsi. Il secondo candidato principe per il dopo Handanovic

VETRINA – I calciatori dell’Udinese saranno pezzi pregiati del mercato che verrà. Il valore di Rodrigo De Paul e Juan Musso, per citarne un paio, riportano la mente al periodo in cui, con Francesco Guidolin in panchina, le plusvalenze fioccavano. Di certo, continuando a cullare talenti in questo modo, i friulani non dovrebbero patire più di altre squadre la recessione economica. Parola di Pierpaolo Marino, DS bianconero, che ha parlato così del destino di alcuni suoi pezzi da novanta: «Dovremo rifare il centrocampo. Rolando Mandragora è cercato da tante big. Rodrigo De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Seko Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti».

TRA I PALI – Anche il futuro di Musso è un in bilico: «Mi ricorda il Tacconi che ebbi ad Avellino. Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello».

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Francesco Velluzzi