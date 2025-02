Maric (Ds Dinamo Zagabria): «Sucic? Inter la più decisa. Grande opportunità»

Marko Maric, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, ha raccontato il retroscena alla base dell’acquisto di Petar Sucic da parte dell’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Marko Maric ha spiegato a Index.hr la scelta della Dinamo Zagabria di cedere Petar Sucic all’Inter per 14 milioni più 2,5 di bonus, provando a smorzare i toni polemici di una parte della tifoseria croata per il prezzo pattuito con i nerazzurri. Il direttore sportivo della squadra elvetica ha così giustificato la decisione di acconsentire al trasferimento del classe 2003 a partire dalla prossima estate: «Alcuni club volevano acquistare subito il calciatore, ma tali opzioni sono state scartate. L’Inter è stata la più decisa e alla fine, dopo varie fasi dei negoziati, ha presentato un’offerta migliore rispetto alle altre, rispettando il presupposto che Sucic rimanesse alla Dinamo fino all’estate. In ogni caso, i nerazzurri sono tra i primi 5 club d’Europa e rappresentano una grande sfida e opportunità per il giocatore».

Sucic è dell’Inter: le cifre e i dettagli!

LA DECISIONE – L’Inter punta con convinzione su Sucic per il presente e il futuro. Il calciatore croato ha dimostrato di poter garantire con continuità prestazioni di alto livello, anche in contesti di una certa rilevanza come la Champions League. Il giocatore elvetico arriva per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus, ai quali si aggiunge la presenza di una clausola del 10% sulla futura rivendita. Alla luce delle potenzialità da lui dimostrate, in rapporto alla sua carta d’identità, ci sono tutti i presupposti per poter ritenere decisamente congrua la cifra sborsata dai nerazzurri per potersi assicurare le sue prestazioni.